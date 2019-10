POL-RE: Haltern am See: Unfall mit drei Verletzten

Polizeipräsidium Recklinghausen

An der Weseler Straße kam es am Sonntag um 12.40 h zu einem Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 48-jähriger Halteraner fuhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin, ebenfalls aus Haltern am See, auf der Weseler Straße stadtauswärts, als eine 27-jährige Frau aus Haltern am See mit ihrem Auto vom Parkplatz des Römermuseumms in die Weseler Straße abbiegen wollte. Die beiden Autos stießen zusammen. Alle drei Insassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

