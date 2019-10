Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Garagenaufbrüche

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter auf einem Garagenhof an der Walter-Sauer-Straße insgesamt neun nebeneinander liegende Garagen auf. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor. Um auf den Garagenhof zu gelangen, waren die Täter über einen hohen Zaun gestiegen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell