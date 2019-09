Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kleintransporter kippt bei Unfall auf die Seite

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Wolfgangstraße. Zeitgleich fuhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Herten auf der Helenenstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei kippte der Kleintransporter auf die Seite. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie wurden leicht verletzt in Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen entstand etwa 25.000 Euro Sachschaden. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden.

