Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 18-Jähriger prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 19:10 Uhr, verletzte sich ein 18-jähriger Autofahrer aus Gladbeck leicht im Gesicht. Der Fahranfänger fuhr auf der Brüsseler Straße bei regennasser Fahrbahn. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß am Fahrbahnrand mit einem Baum zusammen. An dem Fahrzeug entstand 3.500 Euro Sachschaden.

