Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer stößt beim Abbiegen mit Fahrradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 17.20 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Dinslakener Straße in Richtung Dinslaken. Als er in die Straße Am Feuerwachturm einbiegen wollte, stieß er mit einem entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg fahrenden 29-jährigen Fahrradfahrer, auch aus Bottrop. Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da sich bei dem 41-Jährigen Hinweise ergaben, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden.

