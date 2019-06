Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Alkoholisierter Mann greift Passanten an, leistet Widerstand und wird mit Europäischem Haftbefehl gesucht+++

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei kam es am 2.Juni 2019 gegen 16:00 Uhr zu einer Körperverletzung am Hamburger Hbf. Hierbei griff ein, mit Haftbefehl gesuchter, 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger einen 44-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof an. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Zunächst hatte der 27-Jährige den, auf einer Bank in der Mönckebergstraße sitzenden, Mann belästigt. Dieser entfernte sich daraufhin in Richtung Fischerturm/Hbf. Der Tatverdächtigte holte ihn ein und trat dem Geschädigten am Hauptbahnhof ins Gesicht. Er wurde am Kinn getroffen.

Bundespolizisten konnten den 27-jährigen Tatverdächtigen vor Ort feststellen. Der alkoholisierte Mann verweigerte vor Ort die Angabe seiner Personalien. Daraufhin sollte er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und musste durch mehrere Beamte gefesselt werden.

Im Revier konnte seine Identität festgestellt werden. Ein Abgleich mit den Fahndungssystemen ergab einen Europäischen Haftbefehl. Der Mann wurde seit Mai 2019 durch sein Heimatland gesucht. Er war wegen mehreren Diebstählen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 19 Monaten verurteilt worden und hatte sich bislang nicht zum Haftantritt gestellt. Der 27-Jährige wurde festgenommen und einer Hamburger Haftanstalt zugeführt.

Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 2,23 Promille.

Ronny von Bresinski

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: ronny.vonbresinski@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell