Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++23-Jähriger belästigt Frau im S-Bahnhof Reeperbahn und begeht anschließend zahlreiche weitere Straftaten+++

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei belästigte am 29. Mai 2019 gegen 06:00 Uhr ein 23-jähriger Deutscher eine 30-jährige Frau im S-Bahnhof Reeperbahn. Unvermittelt griff er ihr dabei in den Genitalbereich. Die Frau stellte den Mann zur Rede. Dieser entfernte sich daraufhin in Richtung Ausgang. Hier trat er vor der Rolltreppe einem 37-jährigen Mann in den Rücken. Dieser kam daraufhin ins Straucheln, konnte einen Sturz aber verhindern. Anschließend flüchtete der Täter ins Stadtgebiet. Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen am Hamburger feststellen. Hier war er in eine tätliche Auseinandersetzung mit einem 33-jährigen türkischen Staatsangehörigen verwickelt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergriff er die Flucht, konnte aber an der Kreuzung Reeperbahn/Hamburger Berg durch Bundespolizisten gestellt werden. Beim Versuch sich loszureißen, ging der Mann zu Boden. Er wurde daraufhin gefesselt. Unter Widerstandshandlungen wurde er dem Bundespolizeirevier Hamburg Altona zugeführt. Auch hier leiste er erheblichen Widerstand, beleidigte und bedrohte die Beamten. Vermutlich beim Sturz auf der Reeperbahn, hatte sich der Mann am Knie verletzt. Zur Versorgung der Wunde wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Rettungswagenbesatzung beleidigte er ebenfalls. Der Mann wurde unter Polizeibegleitung einem Hamburger Krankenhaus zugeführt. Auch hier beleidigte er das ärztliche Personal. Die Behandlung musste gefesselt erfolgen. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung beruhigte sich der Mann zusehends. Da keine Haftgründe vorlagen, musste er entlassen werden. Gegen 11:00 Uhr wurde er seiner Mutter und seinem Bruder übergeben.

Gegen den polizeibekannten Mann wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung, der Sexuellen Belästigung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten, der Körperverletzung, der Beleidigung, der Bedrohung, der Nötigung und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

