Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Exhibitionist - Mann entblößt sich vor Spaziergängerin

Unna (ots)

‎Am Sonntag, den 31.03.2019 ist eine 60-jährige Frau von einem Mann belästigt worden. Die Dame befand sich gegen 15.00 Uhr auf einem Spaziergang über einen Fußweg von einem Unnaer Möbelhaus in Richtung Kurt-Tucholsky-Straße. Sie sah sich dann in Höhe Virchowstraße einem Mann gegenüber, der ihr sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte und sich dabei selbst befriedigte. Währenddessen sah und sprach der Mann die Frau an. Die Geschädigte setzte ihren Weg fort und bemerkte, dass der Mann ihr nachging, immer noch mit seiner Hand am Geschlechtsteil. Erst als die Frau ihr Telefon in die Hand nahm, drehte er um und fuhr mit einem Fahrrad davon. Der Mann wird als etwa 35 Jahre alt, 1,80m groß und mit normaler Statur beschrieben. Er hatte sehr kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze Stoffjacke, eine Jeans, schwarz/weiße Turnschuhe und eine dunkle Kappe. Nach Angaben der Geschädigten hatte er dunklere Haut und ein südeuropäisches Aussehen. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und flüchtete mit einem kleinen, silber-blauen Fahrrad. Dabei könnte es sich um ein BMX Rad gehandelt haben. Wer hat noch etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

