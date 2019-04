Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Männer versuchen Hund zu rauben - Hundehalterin konnte die Leine festhalten

Bönen (ots)

‎Am Sonntagmorgen (31.03.2019) ist eine 20-jährige Bönenerin gegen 06.00 Uhr mit ihrem Tier spazieren gegangen. Sie befand sich auf dem Gehweg der Rhynerner Straße, in Höhe der Bushaltestelle Nordbögger Straße, als ein weißer Transporter neben ihr hielt. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer. Während einer ihren Arm, mit der sie den Hund führte, festhielt, versuchte der andere ihr die Leine aus der Hand zu reißen. Das gelang ihm jedoch nicht. Zeitgleich näherte sich auf der Rhynerner Straße ein Fahrzeug, so dass die beiden Männer von ihrem Vorhaben abließen und mit ihrem Fahrzeug in Richtung A 2 davon fuhren. Beschrieben wird der eine Mann als etwa 1,75m groß, ca. 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte einen Wochenbart und war schwarz gekleidet. Der andere war etwa 1,85m groß, ca. 40 Jahre alt und dick. Er hatte einen Vollbart und war ebenfalls schwarz gekleidet. Beide hatten laut Aussage der Geschädigten ein südeuropäisches Aussehen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter, vermutlich mit der Ortskennung BE. Wer hat noch etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

