Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Raub auf Discounter teilweise geklärt - ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Schwerte (ots)

Am 05.10.2018 überfielen zwei maskierte Täter einen Discounter an der Straße "Zwischen den Wegen". Die Polizei berichtete unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4080957

Umfangreiche Ermittlungen und die hinterlassene DNA eines Täters führten nun zur Identifizierung eines 24 jährigen Dortmunders, der zur Zeit wegen einer gleichgelagerten Tat in Untersuchungshaft sitzt.

Im Dezember war er bei einem Raub auf einen Discounter in Iserlohn zusammen mit einem Mittäter festgenommen worden. Die Ermittlungen bezüglich des zweiten Täters beim Raub in Schwerte dauern derzeit an.

