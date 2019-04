Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch und versuchter Wohnungseinbruch - Spielekonsole entwendet

Bergkamen (ots)

Am Samstag (30.03.2019) haben unbekannte Täter zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr eine Wohnungstür im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße aufgebrochen. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten nach ersten Feststellungen einen Fernseher und eine Spielkonsole.

In der Zeit von Freitag (29.03.2019), 18 Uhr, bis Samstag (30.03.2019), 14 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus an der Goethestraße einzudringen. Sie hebelten an der Tür und zerbrachen einen Scheibe, gelangten aber nicht ins Haus.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

