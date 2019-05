Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++21-jährige Frau will Stehlgut bei Gepäckaufbewahrung im Hbf abholen+++

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 24. Mai 2019 gegen 15:00 Uhr erschien eine 21-jährige Deutsche in der Gepäckaufbewahrung am Hamburger Hbf und erkundigte sich nach dem Verbleib Ihres Gepäcks. Dieses hatte die Frau Tage zuvor in einem Schließfach am Südsteg eingeschlossen. Aufgrund von Zeitüberschreitung war das Schließfach bereits am 17. Mai durch die Schließfachaufsicht geöffnet worden. Der Inhalt (zwei Plastiktüten) wurde seinerzeit durch die Deutsche Bahn (DB) in Verwahrung genommen. Bei der Abholung wurde der Inhalt durch Mitarbeiter der DB in Augenschein genommen. Hierbei wurde festgestellt, dass sich in den Tüten diverse neue Kleidungsstücke befanden. Einzelne waren noch mit einer Warensicherung versehen. Beamte der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnten die Frau vor Ort feststellen. Sie konnte sich nicht ausweisen und wurde dem Bundespolizeirevier am Hbf zugeführt. Das vermeintliche Stehlgut im Wert von ca. 300 EUR wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste die Frau entlassen werden, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an.

Ronny von Bresinski

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: ronny.vonbresinski@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell