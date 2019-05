Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Presseeinladung der Bundespolizei zu "Coffee with a Cop" im Hamburger Hbf

Coffee with a Cop Hamburg Hauptbahnhof (Wandelhalle West) Dienstag, 28. Mai 2019, 08:00 bis 18:00 Uhr

Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung veranstaltet die Bundespolizei am Dienstag, den 28. Mai 2019, die Informationsveranstaltung "Coffee with a Cop" am Hamburger Hauptbahnhof. Bundespolizisten aus unterschiedlichen Einsatzbereichen stehen allen Interessierten von 8 bis 18 Uhr für Fragen rund um die Bewerbung, die Ausbildung und den Arbeitsalltag bei der Bundespolizei zur Verfügung. Für eine entspannte Gesprächsatmosphäre und besten Kaffeegenuss sorgt ein Barista mit seinem Coffee-Bike und einer italienischen Kaffeemaschine.

Mit der Aktion "Coffee with a Cop" bringt die Bundespolizei Interessierten im persönlichen Austausch die Arbeit bei der Bundespolizei näher. Interessierte Jugendliche und berufliche Quereinsteiger lernen hier einen Arbeitgeber mit vielfältigen Einsatzbereichen und umfassenden Karrieremöglichkeiten kennen. Erfahrene Beamte aus unterschiedlichen Einsatzbereichen stehen bereit, um umfassende Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu geben. Dabei soll das lockere Gespräch das gegenseitige Verständnis stärken und das Interesse für die Bundespolizei als attraktiven und modernen Arbeitgeber wecken.

Bei der Nachwuchsgewinnung verbindet die Bundespolizei den direkten Dialog mit parallel geschalteter Online-Präsenz. Besucher des Aktionstandes können direkt auf Instagram von ihrem Gespräch berichten. Zudem wird auch die Bundespolizei selbst aktiv und teilt unter dem Hashtag #CoffeewithACop Eindrücke auf ihren Social-Media-Kanälen. Hamburg ist dieses Jahr der dritte Termin von "Coffee with a Cop". Im Jahr 2018 führte die Bundespolizei die Informationstour bereits in vier deutschen Großstädten durch. In Berlin, München, Essen und Stuttgart fanden sich insgesamt 4200 Besucher am Kaffee-Stand der Bundespolizei ein. Zusätzlich kam das Coffee-Bike samt Barista am Tag der Deutschen Einheit in Berlin zum Einsatz.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Kampagnen-Website www.komm-zur-bundespolizei.de.

Hintergrund: Die Bundespolizei setzt neben verschiedenen digitalen Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung auch verstärkt auf den direkten Kontakt mit Interessierten. "Coffee with a Cop" ist in den USA ein etabliertes Format in vielen Großstädten. Bürger und Polizisten eines Viertels kommen bei einem Kaffee über aktuelle Probleme ins Gespräch. Der lockere Austausch fördert sowohl das gegenseitige Verständnis, als auch das Vertrauen zwischen Bürgern und Polizei. Dieses Prinzip ist die Grundlage für das Veranstaltungsformat zur Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei.

Journalisten sind herzlich eingeladen.

