BPOL-HH: +++Mit Haftbefehl gesuchte Frau will Strafanzeige erstatten - Festnahme+++

Hamburg (ots)

Am 22. Mai 2019 gegen 03:00 Uhr erschien eine 56-jährige Deutsche im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof, um eine Strafanzeige zu erstatten. Die Frau machte widersprüchliche Angaben und wurde daraufhin überprüft. Die Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Die Frau wurde seit Mai 2018 mit einem U-Haftbefehl gesucht. Sie steht in Verdacht, im Zeitraum Juli 2015-Juni 2017, in 27 Fällen Beförderungsleistungen erschlichen zu haben. Die Frau wurde durch Bundespolizisten festgenommen und einer Hamburger Haftanstalt zugeführt.

