Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Erinnerung - Presseeinladung der Bundespolizei zu "Coffee with a Cop" im Hamburger Hbf

Hamburg (ots)

Coffee with a Cop Hamburg Hauptbahnhof (Wandelhalle West) Dienstag, 28. Mai 2019, 08:00 bis 18:00 Uhr

Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung veranstaltet die Bundespolizei am Dienstag, den 28. Mai 2019, die Informationsveranstaltung "Coffee with a Cop" am Hamburger Hauptbahnhof. Bundespolizisten aus unterschiedlichen Einsatzbereichen stehen allen Interessierten von 8 bis 18 Uhr für Fragen rund um die Bewerbung, die Ausbildung und den Arbeitsalltag bei der Bundespolizei zur Verfügung. Für eine entspannte Gesprächsatmosphäre und besten Kaffeegenuss sorgt ein Barista mit seinem Coffee-Bike und einer italienischen Kaffeemaschine.

Journalisten sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen finden sie in der Pressemitteilung vom 24. Mai 2019.

Ronny von Bresinski

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: ronny.vonbresinski@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell