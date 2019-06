Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgänger nach Unfall weggegangen

Recklinghausen (ots)

Der Fußgänger, der am Montag an der Buerschen Straße von einem Auto angefahren wurde und anschließend weggegangen ist, soll sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 melden. Eine Autofahrerin meldete, dass sie gegen 11 h den Fußgänger angefahren habe, als dieser die Straße überqueren wollte. Nach einem kurzen Gespräch ging der Fußgänger weg. Ob er verletzt ist, ist nicht bekannt. Der Mann war etwa 60 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schmächtig, hatte einen dunklen Teint, sprach gebrochen deutsch und trug eine Schirmmütze und einen Stoffbeutel. Der Fußgänger und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

