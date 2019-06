Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall am Herzogswall

Bei einem Auffahrunfall am Kaiserwall sind am Montag um 08.34 h zwei Menschen verletzt worden. Ein 91-Jähriger aus Recklinghausen fuhr mit seinem Wagen auf einen Lkw der städtischen Straßenreinigung auf, der am Fahrbahnrand stand. Die beiden Insassen des Lkw, beide 55 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Der Wagen des 91-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6500 Euro.

