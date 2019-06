Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Einbrecher bei der Fahndung festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 22 Uhr, hebelten zunächst unbekannte Täter die provisorische Tür eines baufälligen Hauses auf der Straße Kösheide auf und drangen dann ein. Die Täter versuchten dann eine Tür auszubauen, wurden dabei aber vom 57-jährigen Eigentümer überrascht. Benachrichtigte Polizeibeamte konnten die Täter, zwei 30-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch auf der Straße Kösheide festnehmen. An der Tür entstand leichter Sachschaden, entwendet wurde nichts. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell