Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Briefkasten an Mehrfamilienhaus angezündet

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 9 Uhr, steckten unbekannte Täter ein brennendes Zeitungspapier in den Briefkasten eines 25-jährigen Marlers an einem Mehrfamilienhaus auf dem Lipper Weg. Dabei entstand leichter Sachschaden am Briefkasten. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

