Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mofafahrer beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Industriestraße ist am Sonntag um 13.15 h der Pkw eines 55-jährigen Oer-Erkenschwickers mit dem Mofa eines 75-Jährigen aus Datteln zusammengestoßen. Beide waren auf der Industriestraße unterwegs, als der Autofahrer nach rechts in die Norbertstraße einbiegen wollte und den neben ihm fahrenden Mofafahrer anfuhr. Der Mofafahrer musste ins Krankenhaus, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

