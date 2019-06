Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto touchiert Radlerin

Recklinghausen (ots)

Das Auto eines 79-Jährigen aus Haltern am See hat am Sonntag gegen 11.45 h beim Überholen eine 61-Jährige aus Legden touchiert, die mit ihrem Pedelec unterwegs war. Die Radlerin kam zu Fall und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall passierte an der Merfelder Straße.

