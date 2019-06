Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brand an leer stehendem Gebäude am Wulfener Markt

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 1.45 Uhr, versuchten Jugendliche am Gebäude des ehemaligen Postamtes am Wulfener Markt Feuer zu legen. Der Brand erlosch selbständig. Ein Täter, ein 15-jähriger Dorstener, konnte noch im Nahbereich bei der Fahndung angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige den Erziehungsberechtigten übergeben. Am Gebäude entstand lediglich geringer Sachschaden. Ermittlungen ergaben, dass ein 16-jähriger Dorstener und ein 15-jähriger Wuppertaler, bei der Tat dabei waren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

