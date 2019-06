Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Bei einer Unfallflucht an der Franzstraße wurde am Montag um 11.05 h ein Auto so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Die 20-jährige Fahrerin eines Transporters musste an einer Engstelle nach rechts lenken, um einem entgegenkommenden, schwarzen Auto auszuweichen. Dabei streifte die Dülmenerin einen Holzpfahl und beschädigte den Transporter. Das Auto hielt nicht an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

