Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop/Gladbeck: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Unbekannte Täter brachen, zwischen Montag (09:00 Uhr) und Dienstag (01:20 Uhr) gewaltsam einen Foodtruck auf einem Parkplatz an der Dorstener Straße auf. Entwendet wurden Bargeld und Lebensmittel. An dem Anhänger entstand 150 Euro Sachschaden.

Oer-Erkenschwick

Am späten Montagnachmittag (16:30 Uhr - 19:30 Uhr) hebelten Unbekannte ein Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses am Geistfeldweg auf. Die Täter flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung. An dem Fenster entstand 150 Euro Sachschaden.

Bottrop

Montagnachmittag (13:30 Uhr - 15:20 Uhr) öffneten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in eine Erdgeschosswohnung an der Horster Straße. Die Wohnung wurde komplett durchsucht. Was entwendet wurde steht zur Zeit noch nicht fest.

Ebenfalls in Bottrop verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer Schule an der Karl-Englert-Straße. Neben einem Fenster, wurden Spinde und Schubladen aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag stiegen Unbekannte über ein Vordach und durch ein Fenster im vierten Obergeschoss in die Räumlichkeiten einer Schule an der Konrad-Adenauer-Allee ein. Entwendet wurde ein PC-Monitor. Die Täter flüchteten über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

