POL-NE: Flüchtiger versteckt sich in Bettkasten - weitere angetroffene Person ebenfalls gesucht

Neuss (ots) - Am Dienstag, dem 27.11.2018, ermittelten Polizeibeamte der Polizeiwache Neuss, dass sich ein entwichener Strafgefangener in der Wohnung seiner Ehefrau in Gnadental aufhalten soll. Der Entflohene (25 Jahre) öffnete trotz Ansprache der Beamten nicht die Wohnungstüre, sodass diese gewaltsam geöffnet werden musste. Zunächst stellten die Polizisten nur eine fremde Person in der Wohnung fest. Der 22 Jahre alte Wohnungslose, gab an, alleine in der Wohnung zu sein. Die Beamten schenkten dem keinen Glauben und durchsuchten die Wohnung nach dem Flüchtigen. Im Bettkasten wurden die Beamten fündig und konnten den Gesuchten festnehmen. Noch vor Ort stellten die Beamten fest, das auch gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Beide Personen wurden daher dem Polizeigewahrsam zugeführt. (mü+st)

