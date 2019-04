Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß auf der Essener Straße

Recklinghausen (ots)

Als eine 38-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen am Dienstag, gegen 8.30 Uhr, auf der Essener Straße, in Höhe der Bahnhofstraße, von der linken auf die rechte Fahrspur, stieß sie mit einem 69-jährigen Autofahrer aus Witten zusammen. Durch den Aufprall fuhr der 69-Jährige gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Lichtmast. Bei dem Unfall wurde die 38-Jährige schwer und der 69-Jährige leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 11.000 Euro Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Verkehr abgeleitet.

