Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckereifiliale

Mannheim (ots)

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich im Zeitraum von Samstagabend, 18:30 Uhr bis Montagnacht, gegen 04:00 Uhr Zutritt in eine Bäckereifiliale in Q 2. Durch das Aufhebeln der Eingangstüre gelang der Täter in die Räumlichkeiten. Hier riss dieser einen verankerten Tresor aus einem Schrank und flüchtete mit diesem. Im Safe befanden sich die Tageseinahmen des Vortages in unbekannter Höhe. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt unter 0621 12580 jederzeit entgegen.

