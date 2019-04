Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer stößt beim Abbiegen mit Fahrradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 18 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der Dortmunder Straße. Kurz vor der Kreuzung Wittener Straße fuhr er an einem 69-jährigen Fahrradfahrer aus Datteln vorbei und bog dann nach rechts in die Wittener Straße ab. Dabei stieß er mit dem Radfahrer, der weiter geradeaus in Richtung Schiffshebewerk fahren wollte. Der 69-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell