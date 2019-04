Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Stadt Rheinfelden

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am frühen Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, auf der B 34 zwischen Herten und Wyhlen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein grauer VW Polo von Grenzach-Wyhlen nach Rheinfelden. In Höhe der Mülldeponie Herten kam der Fahrerin des Polos ein silbergrauer Kleinwagen mit Lörracher Kennzeichen auf ihrem Fahrstreifen entgegen, welcher gerade im Begriff war mehrere Fahrzeuge zu überholen. Die Fahrerin des Polos musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Das überholende Fahrzeug setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Grenzach-Wyhlen fort.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Überholvorgang machen können, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 74040 in Verbindung zu setzen.

Wü/RR Gö/FLZ

