Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kradfahrer 06.04.2019, gegen 08:55 Uhr auf Gem. 79346 Endingen am Kaiserstuhl, Endinger Straße (K 5145)

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, Gem. 79346 Endingen, K 5145

Der Kraftradfahrer (63 Jahre alt) befuhr zum genannten Zeitpunkt die Endinger Straße (K 5145) in Richtung Riegel. Die sich vor ihm befindliche Pkw-Führerin (58 Jahre alt) verringerte in Höhe der Wilhelmshöfe ihre Geschwindigkeit um nach rechts abzubiegen.

Der Motorradfahrer fuhr hierauf in das Heck des Pkws und kam zu Fall. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und mußte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt.

Es werden Zeugen zum Unfallgeschehen bzw. dessen Hergang gesucht. Die Verkehrspolizeidirektion Freiburg nimmt Hinweise unter Tel.: 0761/882-3100 entgegen.

