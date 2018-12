POL-MS: Unbekannte prallt gegen Auto - Polizei sucht Fahrradfahrerin

Münster (ots) - Eine unbekannte Fahrradfahrerin prallte am Montag (3.12. 7:20 Uhr) am Kreisverkehr "Am Dornbusch" gegen einen Suzuki.

Die 42-jährige Autofahrerin hörte plötzlich einen Knall, stoppte ihren Wagen und sah die Radlerin auf dem Boden liegen. Die 42-Jährige stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Unbekannten und gab ihrer Begleitung ihre Personalien. Die Fahrradfahrerin gab an, dass sie nicht verletzt sei und fuhr davon. Erst später bemerkte die Pkw-Fahrerin einen Schaden am ihrem Wagen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Unbekannten.

Die 42-Jährige beschreibt sie als 13 bis 16 Jahre alte und 1,70 Meter große Jugendliche. Sie hat eine schmale Statur, blonde Haare und trug Regenbekleidung und eine Mütze. Sie war mit einem sportlichen Damenrad unterwegs.

Hinweise an die Polizei Münster: 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell