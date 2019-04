Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Lenker befuhr mit seinem Opel Corsa OPC, Farbe Schwarz mit schweizer Kennzeichen, am Freitag gegen 23.00 Uhr die B 34 von Brennet kommend in Richtung Waldshut. Am Ortseingang von Bad Säckingen wollte er nach rechts in die Jurastraße abbiegen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und zuvor genossenen Alkohols überfuhr er zunächst die dortige Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in den Außenbereich des Schnellrestaurants Mc Donalds, wo unter anderem die Kinderrutsche stark beschädigt wurde. Ein Besucher des Restaurants und der Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei bittet um Hinweise, ob das Fahrzeug im Vorfeld durch seine Fahrweise auffällig geworden ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 entgegen.

