POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag, 05.04.19, zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Denzlinger Straße, in Emmendingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Unfallermittlungen der Polizei, fuhr der Fahrer/Fahrerin eines Pkw gegen zwei ordnungsgemäß hintereinander auf dem Seitenstreifen geparkte Pkws. Der Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Beim flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Pkw handeln. Dieser müsste auf der rechten Fahrzeugseite einen Streifschaden haben.

Beamte des Polizeireviers Emmendingen haben die Unfallermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise zum Unfallhergang, zum flüchtenden Fahrzeug und zum Verursacher. Hinweise bitte unter Telefon 07641/582-0 an die Polizei in Emmendingen.

