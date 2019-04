Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Jugendlicher Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Ein jugendlicher Radfahrer hat sich am Donnerstagmorgen in Lörrach bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 07:45 Uhr war der Radler in der Baumgartenstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der 83 Jahre alte Autofahrer wollte aus der Brühlstraße die bevorrechtigte Baumgartenstraße queren und war dann mit dem von links kommenden Radfahrer kollidiert, der nach bisherigem Ermittlungsstand den Bahnübergang trotz geschlossener Halbschranke passiert hatte. Der Jugendliche wurde von der PKW-Front erfasst und kam zu Fall. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurde. Am BMW des Mannes wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht, auch das Rad des Jugendlichen wurde beschädigt.

