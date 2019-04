Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Gestreift in der Langestraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Wie der Polizei erst im Nachhinein angezeigt wurde, streiften sich am Donnerstag, gegen 12:15 Uhr, zwei Autos in der Langestraße. Nachdem sich die Unfallbeteiligten anfangs einig waren, kam es später offensichtlich doch zu Meinungsverschiedenheiten, was die Schuldfrage betrifft. Da die Polizei selbst nicht vor Ort gerufen wurde, ist diese nun auf Zeugenaussagen angewiesen, um den Fall zu klären. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Frau mit ihrem roten VW-Bus auf der Langestraße in Richtung Kollnau. Etwa in Höhe Blumenstraße (Taxistand) war eine andere Frau mit einem grauen Mercedes der C-Klasse mit dem Rangieren in einer Parklücke beschäftigt. Die beiden Autos berührten sich, und es entstand Sachschaden. Wer Hinweise zum Unfallablauf geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Polizeirevier Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0.

rb

