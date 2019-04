Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach

Schallstadt: Mehrere Wohnungseinbrüche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2019, ereigneten sich mehrere Wohnungseinbrüche - drei in Breisach und eine Tat in Schallstadt.

Die Einbrüche in Breisach fanden in den späten Abendstunden statt. Die betroffenen Wohnobjekte befanden sich in den Bereichen Attilastraße, Bergfeld und Birkenweg. Gewaltsam drangen die Täter durch Türen oder Fenster ein, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten vorwiegend Geld und Schmuck.

Der Einbruch in Schallstadt erfolgte am späten Nachmittag in der Schäferstraße. Der Täter wurde von einer Bewohnerin überrascht und flüchtete daraufhin. Er wird folgendermaßen beschrieben: Männlicher Täter, ca.180 cm, kräftige Figur, ca. 40-50 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Eine genaue Schadenshöhe liegt in allen Fällen noch nicht vor. Spezialisten der Kriminaltechnik werten die Spurenlage an den Einbruchsobjekten noch aus.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen an den Tatorten Breisach und Schallstadt nimmt die Kripo Freiburg rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-5777).

