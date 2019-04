Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg (Herdern, Wiehre): Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Freiburg (ots)

Insgesamt hat die Polizei bislang zwei Wohnungseinbrüche am Donnerstag, 04.04.2019, im Stadtgebiet Freiburg aufgenommen. Bei einem Einbruch in der Lugostraße liegt der Tatzeitraum zwischen 8-14:55 Uhr. Bei der Tat in der Sonnhalde wurde gegen 13:15 Uhr ein Alarm ausgelöst. Die Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen. Über den Diebstahlsschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

