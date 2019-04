Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto prallt gegen Haus und Baum - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend am Ortsausgang von Klettgau-Grießen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen eine Hausecke und danach gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Zum Unfall war es gegen 22:00 Uhr gekommen. Der 20-jährige BMW-Fahrer war auf der nassen Straße in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern geraten. Ursächlich hierfür waren zum einen eine zu hohe Geschwindigkeit, zum anderen abgefahrene Reifen auf den Hinterrädern. In der Folge kam er nach links von der Straße ab und prallte zuerst gegen die Hausecke eines der letzten Häuser in der Erzinger Straße. Danach kollidierte er noch mit einem Baum. Der schwer verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. An seinem BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Auch am Gebäude entstand kein unerheblicher Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau abgeschätzt werden kann.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell