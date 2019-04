Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Donnerstagmorgen in Steinen hat eine Leichtverletzte gefordert. Der Unfall passierte im Kreisverkehr der B 317. Eine 53 Jahre alte Frau hatte kurz nach 06:30 Uhr zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihr anhalten musste. Beide wollten den Kreisverkehr in Richtung Höllstein verlassen. Sie fuhr auf. Dadurch verletzte sich der 19-jährige Fahrer des vorausfahrenden Pkws leicht. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Der Fiat des Mannes musste abgeschleppt werden, der VW der Frau blieb noch fahrbar. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell