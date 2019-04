Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim, Kenzingen und Emmendingen: Wohnungseinbrüche

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Zu vier Wohnungseinbrüchen innerhalb des Landkreises Emmendingen wurde die Polizei am Donnerstag (4. April) gerufen.

Auf frischer Tat ertappte ein Hausbewohner in Herbolzheim, An der Sonnhalde, am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, drei Unbekannte, die gerade versuchten, an der Rückseite des Einfamilienhauses eine Terrassentüre aufzuhebeln. So gestört flüchteten die Täter mit einem dunklen Pkw in Richtung Schwimmbadstraße. Alle drei werden als etwa 20 Jahre alte Männer beschrieben. Einer von ihnen trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze. Nähere Beschreibungen liegen aktuell nicht vor.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 07 und 18 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher über einen Balkon in Kenzingen in der Klostermattenstraße durch Aufbrechen der Balkontüre in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein, durchsuchten Räume und Behältnisse und stahlen Bargeld.

Auf gleiche Weise gelangten Unbekannte zwischen 13.40 Uhr und 18.10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße in Emmendingen. Auch hier wurde die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Zu einem weiteren Einbruch in Emmendingen in der Mozartstraße, der in der Zeit zwischen dem 1. April und dem 4. April während der Urlaubsabwesenheit der Hauseigentümer begangen wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hier waren unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Die Kripo Emmendingen hat zu allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

