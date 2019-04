Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental/ Raitbach: Lkw fährt Fußgängerampel an und entfernt sich - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

An der Einmündung Bahnhofsstraße/B 317 im Ortsteil Raitbach hielt am Donnerstag gegen 16.20 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger und bog anschließend nach rechts auf die B 317 ein. Hierbei touchierte der Auflieger die unmittelbar neben der Einmündung gelegene Fußgängerampel. An dieser entstand deutlicher Sachschaden. Der Lkw fuhr weiter, ohne sich um den darum zu kümmern. Der Lkw wurde wie folgt beschrieben: Er war blau, grau, weiß und hatte einen Auflieger mit tschechischen Kennzeichen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Lkw-Führer machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell