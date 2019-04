Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Platzverweis ignoriert - Anzeige folgt

Freiburg (ots)

Weil er einen Platzverweis am Donnerstag in Lörrach nicht beachtet hatte, wird ein 45 Jahre alter Mann angezeigt. Gegen 16:15 Uhr war der Mann aufgefallen, wie er verbal Passanten auf dem Bahnhofsvorplatz attackierte. Dem leicht alkoholisierten Störer wurde ein Platzverweis erteilt. Eine gute Stunde später wurde dort der Polizei eine Schlägerei gemeldet. Wieder traf die Polizei den 45-jährigen an. Dieser hatte wohl einen lautstarken Streit mit anderen Personen, die allerdings nicht mehr da waren. Der Mann stieg dann in ein Taxi und fuhr weg. Er wird wegen des Nichtbefolgens des Platzverweises angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell