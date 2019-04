Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken und unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein Auto gefahren. Gegen 10:20 Uhr wurde der 35-jährige Suzuki-Fahrer am Grenzübergang Weil am Rhein, Autobahn A5, kontrolliert. Er roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Fahrzeugführer musste deswegen eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges konnten noch einige Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden, weswegen der Verdacht aufkam, er könnte zudem unter Drogeneinfluss stehen. Er sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer sowie Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell