Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten kam es am Donnerstagmorgen auf der B 314 in Höhe Wutöschingen. Gegen 08:00 Uhr war einem 46 Jahre alten Mercedes-Fahrer beim Befahren der Linksabbiegespur in Richtung Silberwiese entgangen, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge verkehrsbedingt warteten. Er fuhr einem 61-jährigen ins Heck dessen Mercedes-Benz, der wiederum auf einen davor stehenden Fiat geschoben wurde. Durch die Aufprallwucht wurde ebenso der Fiat gegen einen davor befindlichen Toyota gedrückt. Der 61-jährige und die 55 Jahre alte Fiat-Fahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswägen im Einsatz und kümmerte sich um die Verletzten. Der entstandene Sachschaden an den vier Fahrzeugen dürfte bei rund 17000 Euro liegen.

