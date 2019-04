Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter verliert Steinplatte auf der A 5 - acht folgende Autos werden beim Überfahren der Bruchstücke beschädigt

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagmorgen auf der A 5 eine Steinplatte verloren. Acht folgende Autos wurden beim Überfahren der Bruchstücke beschädigt. Dem unbekannten Fahrzeug, das gegen 06:15 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war, dürfte die Steinplatte in Höhe des Autobahndreieckes Weil am Rhein wegen mangelnder Sicherung von der Ladefläche geflogen sein. Bei der Steinplatte handelt es sich um eine massive, ca. zehn Zentimeter hohe Gusssteinplatte, die als Standfuß bei Baustellenabsperrungen dient. In der Folge fuhren acht Autos über die Bruchstücke, die sich auf der Fahrbahn verteilt hatten. An allen Fahrzeugen wurden Reifen und Felgen und zum Teil die Bremsen beschädigt, drei mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei mindestens 8000 Euro liegen. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum unbekannten Verursacher aufgenommen (Kontakt 07621 9800-0).

