POL-FR: Schallstadt: Verkehrsunsicherer illegaler Abfalltransporter aus dem Verkehr gezogen.

Da staunten die Experten der Verkehrspolizei Freiburg nicht schlecht: Am Freitagmorgen wurde ein Kleintransporter mit französischer Zulassung auf der B 3 bei Schallstadt kontrolliert. Auf der Waage bestätigte sich der erste Verdacht: Der Kleintransporter war um fast zwei Tonnen überladen - mehr als 50%.

Auf der Ladefläche waren ungesicherte Autoteile und alte Autobatterien verteilt. Der Abfall aus Frankreich war zur Verwertung in Freiburg bestimmt. Die Ladefläche war so stark mit Öl getränkt, dass die Beamten es an der Außenseite erkennen konnten.

Neben den gefährlichen Abfällen, die ungenehmigt transportiert wurden, stellten die Polizisten auch am Fahrzeug diverse Verstöße fest. Im Ergebnis war der Transporter verkehrsunsicher. Das lag beispielsweise an den schlechten Bremsen und den gebrochenen Federn an der Vorderachse.

Die Verkehrspolizei zog das Fahrzeug aus dem Verkehr. Die Ermittler brachten die Ladung zu einem Freiburger Verwertungsbetrieb. Den Erlös hat die Polizei eingezogen. Der Fahrer muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

