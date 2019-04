Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter Unfallort - Zeugen gesucht

Am Sonntag machte ein 42-jähriger Pkw-Halter aus Marl Angaben zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch einen Unbekannten auf der Glatzer Straße. Der Unfall soll sich im Zeitraum Samstag 23:00 Uhr und Sonntag 12:13 Uhr ereignet haben. In diesem Zeitraum soll der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs seinen am Fahrbahnrand geparkten Opel Meriva angefahren haben und geflüchtet sein. Aufgrund des Schadensbildes am Auto bestehen Zweifel, dass der Unfall wie geschildert geschehen ist. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Unfall mit einem schwarzen Opel Meriva machen können. Am Opel entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

