Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 48-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen einen Garagenhof an der Professor-Knipping-Straße. Hier parkte zeitgleich ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Recklinghausen aus. Der Radfahrer versuchte dem Pkw auszuweichen und stürzte dabei. Er verletzte sich leicht an Knie und Daumen. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell