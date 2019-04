Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen (09:35 Uhr) übersah der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Haltern am See die 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Recklinghausen auf der König-Ludwigstraße-Straße. Die 43-Jährige wollte nach links in die Alte Grenzstraße abbiegen. Der Lkw-Fahrer befand sich auf der untergeordneten Straße und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Die 43-Jährige und der 58-jährige Beifahrer im Lkw verletzten sich leicht. Es entstand 9.500 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell