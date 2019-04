Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 89-Jähriger stürzt eine Böschung herunter

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 19 Uhr, fuhr ein 89-jähriger Halterner mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg (ehemalige Bahntrasse) der Feldmarkstraße in Richtung Dorsten Bahnhof. In Höhe eines dortigen Bachlaufs kam er plötzlich ohne Fremdeinwirkung nach links vom Weg ab und stürzte einige Meter die Böschung herunter. Während des Sturzes fiel er aus seinem Krankenfahrstuhl, wurde von diesem überrollt und rutsche in den Bereich des Bachs. Dabei wurde der 89-Jährige schwer verletzt. Auf seiner Fahrt wurde der 89-Jährige von einer 25-Jährigen aus Haltern am See begleitet, die auf ihrem Fahrrad hinter dem 89-Jährigen fuhr. Sie leistete den im Böschungsbereich Liegenden Hilfe und rief umgehend den Rettungsdienst. Die Feuerwehr barg den 89-Jährigen und brachte ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

